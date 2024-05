1Minimetrò invaso da una ventina di bambini, domenica, per il laboratorio “Siamo tutti Dottori”, dedicato all’opera di Gerardo Dottori. L’iniziativa per famiglie è stata realizzata insieme all’associazione ‘Siriparte’, impegnata da tempo in progetti in cui l’arte diventa un mezzo educativo. L’appuntamento è stato a Pian di Massiano, per poi raggiungere insieme Palazzo della Penna e ammirare le opere del perugino futurista Dottori, apprezzarne l’unicità e poi cimentarsi nel primo laboratorio, ovvero disegnare qualcosa in modo ‘futurista’, restituendo l’idea di velocità propria di Dottori. "Minimetrò – spiega Valentina Trepiedi, di Minimetrò Spa – è una realtà in grado di coinvolgere i cittadini e le famiglie in attività inclusive. In questo caso abbiamo puntato i riflettori su Palazzo Penna, trasformando le nostre vetture in un luogo dove creare arte, riservato alla meraviglia dei cittadini".