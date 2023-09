In auto con la cocaina. Fermato un 23enne dai carabinieri

PERUGIA - Quattro dosi di cocaina in un calzino nascosto in auto. Per questo i carabinieri della stazione di Farneto hanno denunciato un 23enne albanese, con precedenti a suo carico. Lo hanno individuato in un bar di Pianello.

I militari, che stavano perlustrando il territorio, sono stati insospettiti prima dalla presenza di un’auto a noleggio, poi dai modi non certo collaborativi del ragazzo che aveva noleggiato la vettura. A quel punto, i carabinieri della stazione di Farneto hanno proceduto a controllo più approfondito tanto del ragazzo che dell’auto, scoprendo il calzino con dentro lo stupefacente. Il 23enne è stato denunciato per la detenzione della cocaina, ma anche perché risultato irregolare.