In 5mila chiedono aiuto. Nuova raccolta alimentare per sostenere gli “Empori“

Sabato prossimo si terrà nei supermercati di Terni la raccolta alimentare, promossa dalla Caritas diocesana e associazione San Martino, per sostenere l’attività dell’emporio solidale di Terni, presso il centro di ascolto di via Vollusiano, per incrementare la disponibilità di beni di prima necessità e svolgere un servizio sempre più esteso ed efficace. Perché, per capirsi, nel 2023 alla Caritas si sono rivolte oltre cinquemila persone. "La raccolta alimentare – spiega la Caritas – non è solo un aiuto concreto alle famiglie bisognose, ma è anche un’opera molto importante che attiva volontari di ogni età in una bellissima esperienza di servizio e inoltre sensibilizza le persone che donano una parte della loro spesa a condividere ciò che hanno con i più bisognosi". La raccolta si terrà a Terni presso l’Ipercoop via Gramsci, Coop Fontana di Polo, Spazio Conad Cospea, Conad Superstore di Borgo Bovio, Conad via Urbinati, Superconti Borgo Rivo.All’ingresso dei supermercati sarà consegnato uno shopper giallo nel quale andranno i prodotti alimentari e per la casa, che sarà riconsegnato all’uscita al Punto Solidale. Si possono donare prodotti alimentari e per la casa, in particolare: olio, pelati, biscotti e merendine, legumi, tonno e carne in scatola, caffè, prodotti per l’infanzia, pasta. detersivi e prodotti per l’igiene. "Gli empori solidali – sottolineano dalla Caritas diocesana – sono punto di riferimento per molte persone in difficoltà che attraverso questo servizio hanno la possibilità di avere generi di prima necessità".