In 500 a Orvieto per il raduno regionale Cai

Sono attesi in 500 a Orvieto domenica per il raduno regionale del Club Alpino Italiano dell’Umbria. All’evento, organizzato dalla sezione Cai di Orvieto, parteciperanno i soci delle otto sezioni umbre. L’appuntamento è in piazza del Popolo dalla quale si snoderanno le varie iniziative, le escursioni a piedi e in bicicletta e le arrampicate in programma. All’apertura saranno presenti il presidente generale del Cai, Antonio Montani, il sindaco di Orvieto, Roberta Tardani, e il presidente della sezione Cai di Orvieto, nata nel 2020, Alessandro Barone. Dopo il ritrovo dei partecipanti in prima mattinata, il programma prevede un’escursione ad anello sui sentieri Cai 821-812 “Sulle orme degli Etruschi. Laghetto di Sugano“ e un’escursione di due giorni Bolsena-Orviet sui sentieri Cai 812 e 816 organizzata per giovani soci Cai dalla commissione alpinismo giovanile con pernottamento a Sugano e arrivo a Orvieto il 4 mattina passando dalle ex Officine Netti e da Rocca Ripesena. Alle 12.30 in piazza del Popolo una delegazione del Corteo storico darà il suo benvenuto ai partecipanti prima del pranzo che si terrà nella sala Expo di Palazzo del Popolo. Alle 15.30 infine sono previste le esibizioni delle corali di montagna “Colle del Sole“ della sezione Cai di Perugia e “Terra Majura“ della sezione Cai di Terni che chiuderanno il raduno. Per l’occasione, in piazza del Popolo sarà proibita la sosta.