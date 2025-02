Imu e Tasi ancora non corrisposte. Il Comune recupera 300mila euro

Un’azione di contrasto all’evasione ha permesso di accertare oltre 300mila euro di Imu e Tasi non pagate, che il Comune rivendica annunciandone la prosecuzione. Un’iniziativa degli uffici tributari (servizio fiscalità sugli immobili e servizio tributi e riscossioni) con il controllo delle posizioni pendenti. "Si tratta di azioni che mirano alla lotta all’evasione e all’incremento della riscossione delle entrate – fa presente l’area servizi finanziari del Comune - E’ pertanto fondamentale mettere in campo una serie di azioni tese a contrastare i fenomeni dell’evasione dell’imposta consentendo di realizzare un recupero di gettito ed il raggiungimento dell’obiettivo dell’equità fiscale. In particolare in questi giorni è in corso di pubblicazione una determinazione dirigenziale nella quale si prende atto che, nell’ambito delle azioni di controllo e di contrasto all’evasione e all’elusione dell’Imposta municipale propria (Imu) e del Tributo su Servizi Indivisibili (Tasi ), il servizio fiscalità sugli immobili ha provveduto alla verifica delle posizioni dei contribuenti procedendo, nel caso di irregolarità negli adempimenti dei contribuenti, all’emissione di avvisi di accertamento per il recupero dei pagamenti dovuti relativamente alle Imposte Imu e Tasi per le annualità 2019-2023". "L’importo totale emerso per i controlli eseguiti alla data del 31 gennaio scorso – continua l’ente – è pari ad 120.105,42 euro per Imu e 1.555,69 euro per Tasi relative ad irregolarità degli anni 2019-2023. A questi importi vanno aggiunti anche quelli accertati in un precedente atto dirigenziale (89/2025): 184.508,17 euro di Imu e 2.364,34 euro di Tasi per controlli eseguiti tra il primo e il 15 gennaio Pertanto, complessivamente le attività di controllo messa in campo dal servizio fiscalità sugli immobili ha fatto registrare 308.533,62 euro di evasione per Imu e Tasi". "Questo è il buon risultato delle numerose misure – dichiara il vicesindaco con delega al bilancio, Riccardo Meloni - introdotte negli ultimi anni, volte a far emergere base imponibile e, più in generale, a potenziare il contrasto all’evasione fiscale; l’impegno degli uffici, unito alla determinazione dell’amministrazione, ha permesso il raggiungimento di questi risultati".