Imu e addizionale Irpef al vaglio del Consiglio comunale

SPOLETO Le aliquote per il bilancio preventivo 2025 approdano in Consiglio comunale prima di Natale, giovedì 19 e lunedì 23 alle 15.30. Al primo punto all’ordine del giorno i consiglieri saranno chiamati a discutere l’atto relativo "all’addizionale comunale all’Irpef: approvazione aliquota e soglia di esenzione anno 2025". Sarà presente la dirigente Tedeschi del dipartimento Pianificazione Economico-Finanziaria per lo Sviluppo Sostenibile pronta a dare delucidazioni anche per il punto due: "Imposta municipale propria (Imu) - approvazione aliquote anno 2025". Al punto tre invece i consiglieri comunali dovranno votare l’atto relativo "all’individuazione della quantità e qualità di aree e fabbricati da destinarsi alla residenza, alle attività produttive e terziarie e determinazione del prezzo di cessione per l’anno 2025." Presente il dirigente Ottaviani del dipartimento Valorizzazione della Rigenerazione Identitaria Urbana, Rurale, Produttiva e delle Infrastrutture Sostenibili.