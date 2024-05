Improvvisazione teatrale. Doppio spettacolo sul palco del Rebecca

L’improvvisazione teatrale torna con un doppio evento: stasera alle 21 il Teatro di Rebecca in via Canali ospita le due nuovissime produzioni dell’Officina Amatori di Voci e Progetti con due spettacoli totalmente improvvisati, “Wild Wild Web” e “Feel Rouge”. I due spettacoli sono il risultato del percorso di formazione specialistica di alto livello riservata a improvvisatori esperti, organizzata e seguita da Voci e progetti, l’Associazione culturale di improvvisazione teatrale di Perugia.

“Wild Wild Web” con la regia di Renato Preziuso è uno spettacolo dove il pubblico ha un ruolo centrale: fornirà parole e frasi che inserite su YouTube e offriranno ispirazione per le scene improvvisate dagli attori. “Feel Rouge” con la regia di Mariadele Attanasio è uno spettacolo di improvvisazione teatrale che si ispira alla struttura narrativa e alla calda atmosfera di “Love Actually”, esplorando le molteplici sfaccettature della vita attraverso una serie di storie interconnesse. Ingresso intero a 13 euro, ridotto 10 per acquisti e prenotazioni on line su www.vocieprogetti.it.