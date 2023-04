Imprenditori Daniele Tonti al vertice dei Giovani

Perugia È Daniele Tonti, 35 anni, chief strategy officer di OMA, storica azienda di Foligno che opera nel settore dell’aerospazio e della difesa, il nuovo presidente del Gruppo Giovani Imprenditori di Confindustria Umbria per il triennio 2023-2026. A eleggerlo è stata l’assemblea, l’ultima guidata dalla presidente uscente Cinzia Tardioli che, giunta al termine del suo mandato, ha ripercorso le tappe fondamentali della sua presidenza. In occasione dell’assise è stato eletto anche il Consiglio direttivo, che sarà composto da 13 under 40 in rappresentanza di tutto il territorio regionale. Crescita, innovazione, formazione, sviluppo sostenibile e condivisione sono le parole chiave del programma di mandato che mira a condividere competenze ed esperienze, a sperimentare nuove idee e rafforzare le occasioni di incontro. Tonti ha evidenziato il ruolo centrale dei giovani come protagonisti dello sviluppo e dell’innovazione, sottolineando la necessità di lasciare loro lo spazio necessario per esprimere le proprie potenzialità. “Purpose del mio mandato sarà quello di supportare l’Umbria nel processo di transizione a un territorio fertile per l’innovazione e catalizzatore per lo sviluppo del tessuto imprenditoriale, investendo nei giovani come volano. Ma ecco chi affianca il neo presidente: Eleonora Angelelli (Arkedil), Stefano Asciutti (Asciutti), Sofia Audenino Domiziani (Domiziani Inox Lava Design), Nicolò Bartolini (Connesi), Tommaso Costantini (Icom), Valentina Faina (Umbria Ufficio 2000), Nicolas Lolli (Falp Electric), Greta Menghini (Menghini), Romeo Pambuffetti (F.lli Pambuffetti), Francesco Paparelli (Free Luce & Gas), Francesca Sfascia (Borgo Brufa Resort), Alessandro Silvestrini (Silvestrini) Margherita Tofi (Aquarama).