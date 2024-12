Importante donazione natalizia al reparto di Pediatria

ORVIETO Importante donazione dell’azienda General Group a favore del reparto di Pediatria dell’ospedale Santa Maria della Stella. La cerimonia di consegna di utili strumenti, un transilluminatore e diversi nebulizzatori, ha visto la partecipazione del direttore generale della Usl 2 Piero Carsili, della direttrice del presidio ospedaliero Ilaria Bernardini, della responsabile della Struttura Complessa di Pediatria, Maria Greca Magnolia, presente con il suo staff sanitario e dei vertici di General Group, con l’amministratore unico Thomas Gallucci e il direttore generale Andrea Cecconi.

"Il transilluminatore - spiega la dottoressa Magnolia - è uno strumento portatile e compatto che permette di illuminare vene, arterie e strutture interne. Utilizzando tecnologia a luce fredda permette la massima sicurezza e comfort del paziente mentre il nebulizzatore - prosegue la professionista del Santa Maria della Stella - consente la somministrazione di farmaci tramite tecnologia Mesh che permette di portare il farmaco fino in profondità delle vie aeree garantendo maggiore efficacia della terapia".

"Abbiamo deciso di supportare nuovamente il reparto di pediatria diretto dalla dottoressa Magnolia per l’acquisto di strumenti innovativi che possano aiutare i bambini in un periodo invernale particolarmente problematico dal punto di vista delle malattie respiratorie, e per diminuire il più possibile i disagi dei piccoli pazienti durante le analisi di rito - spiegano l’amministratore unico e il direttore generale di General Group – Un gesto fortemente voluto verso una comunità che ci è particolarmente a cuore. Da parte di tutta la General Group un augurio di cuore per un sereno Natale ed un felice anno nuovo allo staff ed a tutti i pazienti dell’ospedale di Orvieto".