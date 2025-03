Impianti fotovoltaici sui tetti delle scuole

SAN GIUSTINO – Sono iniziati in questi giorni i lavori per la realizzazione di tre nuovi impianti fotovoltaici che saranno posizionati sulle coperture delle scuole primarie di Lama, Selci e San Giustino. Serviranno ad alimentare le utenze elettriche dei tre plessi didattici. "Continuiamo a investire nelle scuole del territorio – spiega l’assessore ai lavori pubblici Simone Selvaggi – parallelamente ai grandi lavori che sono collegati al Piano nazionale di ripresa e resilienza, attiviamo interventi minori, ma di notevole importanza, con benefici sia per l’ambiente che per l’economia". Il costo di questo intervento ammonta a 90 mila euro ed è interamente finanziato con contributo ministeriale: "Ci permetterà di dotare i tre plessi di impianti fotovoltaici della potenza di circa 11kW cadauno. Questo lavoro – aggiunge l’assessore Selvaggi in una nota diramata nelle scorse ore – segue quello eseguito a dicembre scorso che ha visto l’istallazione in ogni plesso scolastico e in ogni palestra del territorio di erogatori d’acqua, con il duplice obiettivo di ridurre l’uso della plastica e di promuovere stili di vita sostenibili".