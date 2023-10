’Illuminati’ Otto eventi, una grande stagione

Sono otto gli spettacoli – dal 31 ottobre al 5 di aprile - che compongono la stagione del teatro degli Illuminati di Città di Castello promossa dal Teatro Stabile dell’Umbria insieme al Comune e a vari sponsor. Un cartellone che parla ai giovani dando loro la possibilità di vivere il teatro e che affronta trasversalmente- a volte con piglio ironico, a passo di danza o con la musica- svariati argomenti e zone di interesse, anche di carattere sociale. Il direttore del Teatro Stabile dell’Umbria Nino Marino ha parlato dell’opportunità di seguire a Città di Castello "otto tra le più importanti produzioni del panorama nazionale, da Antonio Latella a Mario Perrotta, da Sonia Bergamasco a Stefano Fresi, fino a Marina Massironi, per citarne solo alcuni".

Alla presentazione (foto sotto) avvenuta ieri hanno partecipato l’assessore Michela Botteghi il presidente di Sogepu Vittorio Betti, la presidente di Poliedro Alessandra Garavani, Rachele Ranieri per Olio Ranieri che ripropone Thaste the teathre allargata ai giovani tra i 18 e i 30 anni. Coinvolte anche le scuole con progetti ad hoc come "Videor ut video" che da "la possibilità ai giovani di avvicinarsi e conoscere la bellezza dell’espressione teatrale introducendo gli studenti a tutte le professionalità coinvolte nell’impresa culturale del teatro"". Protagonisti indiscussi gli spettacoli: la stagione prenderà il via martedì 31 ottobre, alle 20.45, con la nuova produzione del Tsu, un classico: "La locandiera" di Carlo Goldoni per la regia di Antonio Latella che sceglie Sonia Bergamasco per il ruolo della protagonista Mirandolina. Venerdì 17 novembre "Controcanto Collettivo" porta in scena lo spettacolo "Sempre Domenica"; il 27 dicembre Stefano Fresi, Toni Fornari ed Emanuela Fresi (foto sopra), accompagnati dalla saxofonista e vocalist Cristiana Polegri, presentano "Cetra...una volta", tributo al quartetto piu` celebre del palcoscenico e della tv italiana: il Cetra.

Giovedì 11 gennaio in scena la danza con Balletto Civile e il suo Nothing tratto da Re Lear di William Shakespeare. La stagione prosegue poi con un’opera teatrale tratta dalla grande letteratura con "Così è (se vi pare)" di Luigi Pirandello il 7 febbraio con Milena Vukotic, Pino Micol e Gianluca Ferrato; il 27 febbraio Gianfelice Imparato, Marina Massironi e Valerio Santoro portano sul palco "Il malloppo" di Joe Orton, una delle più famose e divertenti black comedy; il 16 marzo Mario Perrotta propone "Dei Figli", già Premio Ubu con cui prova a ragionare su quella strana generazione allargata di "giovani" tra i 18 e i 45 anni scritto con Massimo Recalcati. A chiudere il cartellone venerdì 5 aprile sarà "Amanti", il primo lavoro teatrale di Ivan Cotroneo: una commedia brillante sull’amore, annessi e connessi.

Cristina Crisci