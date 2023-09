Il ’Villaggio dello sport’tra gioco e benessere

CORCIANO – Benessere, forma fisica, sport e spettacolo: questi gli ingredienti della manifestazione “Quasar Sport Village“ in programma sabato e domenica al Quasar Village. Il centro commerciale di Corciano è infatti pronto a ospitare la prima edizione dell’evento, interamente gratuito, con giochi, prove e esibizioni aperti a tutti, anche ai più piccoli. Dal tennis al calcio, dalla pallacanestro al karate, dall’atletica alla ginnastica, dal Tai Chi al judo, saranno tante le discipline in cui ci si potrà cimentare o rispetto alle quali saranno organizzati dimostrazioni, esibizioni e incontri. Tra i momenti più attesi, sabato alle 17, quello organizzato dalla Sir Susa Vim Perugia che ospiterà il pallavolistaMax Colaci.

Sono tante le squadre, le associazioni sportive e realtà del territorio che hanno aderito all’iniziativa, portando un proprio contributo e proponendo attività per quella che si prepara a essere una grande festa dello sport. A presentare l’edizione 2023 di Sport Village, tra gli altri, l’assessore allo sport di Perugia Clara Pastorelli, il collega di Corciano Francesco Cocilovo e Giacomo Sintini, campione di pallavolo e presidente dell’omonima associazione. "Lo sport è connessione, è coesione, è sani stili di vita e per questo è importante promuoverne la pratica a partire dai più giovani - spiega Sintini - #forzaecoraggio, dunque, vuole essere un invito a non arrendersi, nello sport come nella vita".