Il vicesindaco Riccardo Corridore punta dritto verso la Regione

TERNI Sala conferenze gremita al Garden per la convention di Alternativa Popolare che ha dato lo start ufficiale alla candidatura di Riccardo Corridore alla presidenza della Regione. Con il vicesindaco e coordinatore regionale di AP, il sindaco Stefano Bandecchi e vari candidati alle prossime elezioni comunali in Umbria. Paolo Alli, presidente di AP, impegnato a Bruxelles, ha fatto pervenire un messaggio. Corridore, che ha annunciato la nascita dello sportello “Progettiamo l’Umbria“ per raccogliere idee in tutta la regione, ha detto tra l’altro: "Ricominciamo proprio da qui, dove un anno fa iniziava quella che era considerata un’avventura, cioè la candidatura di Bandecchi a sindaco. Nel nostro modo di fare politica al servizio dei cittadini, lanciamo anche le candidature per i Comuni, replicando il modello di quanto stiamo facendo a Terni . "Vi ricordo la promessa che avevo fatto – ha detto Bandecchi – cioè Terni, poi Perugia, l’Umbria e Roma. Riccardo Corridore è un autentico uomo del fare nel nostro cammino"

