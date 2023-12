"Il valore umano ha la prevalenza. La relazione per governare il futuro"

Una storia imprenditoriale che parte da lontano. Nata nel 1953 a Foligno dalla lungimiranza di Manlio Giustozzi, oggi la Concessionaria Audi Autocentri Giustozzi è un punto di riferimento importante del panorama automobilistico umbro. Da Perugia, dove è stata spostata la sede nel 1974, il Gruppo opera in tutta l’Umbria, estendendosi anche al Lazio con Rieti e in Toscana, grazie alla recente acquisizione della sede Audi di Arezzo. "La volontà di seguire il percorso del cliente in ogni sua fase, dal primo contatto a tutti i momenti successivi all’acquisto, ha determinato una visione aziendale storicamente chiara e determinata. Il nostro - spiegano dal Gruppo - è un background di esperienza che da sempre fa leva sull’attenzione al cliente e sulla rete di servizi offerti".

Il segreto del successo?

"Nella nostra realtà il valore umano ha la prevalenza: la nostra forza è lavorare in squadra. È l’amore verso l’azienda a guidare le scelte che vengono fatte con passione. Passione avvalorata dai numerosi riconoscimenti ottenuti per la vendita del segmento sportivo Rs di Audi, che dimostra la forza del Gruppo Giustozzi e la sua voglia di affermarsi anche in un contesto globale complesso".

La vostra strategia per confermarvi i leader nel mercato dell’auto e fidelizzare i clienti?

"Oggi più che mai - proseguono dal Gruppo - l’importante è essere trasparenti sia verso i clienti sia verso i fornitori. La “relazione“ è la chiave di lettura per governare i cambiamenti del mercato".

Come si governa l’innovazione?

"La “relazione“ di cui parlavamo in parte è stata modificata dai servizi digitali. Ma, se l’innovazione è fondamentale, avere un forte rapporto umano è ancora la strada migliore. Elettrificazione e attenzione all’ambiente da un lato, innovazione e servizi digitali dall’altro accompagnano, dunque, un nuovo panorama in cui spiccano anche servizi d’acquisto e di noleggio a lungo termine".

S.A.