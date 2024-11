Il trio di George Cables in concerto al Brufani per il Jazz Club

Per la stagione del Jazz Club Perugia è il momento del secondo concerto che domani alle 21 presenta all’Hotel Sina Brufani il trio di George Cables (nella foto), con Joshua Ginsburg e Jonathan Barber, più Piero Odorici. È un vero avvenimento, perché Cables può essere considerato un monumento del jazz moderno. Nella sua lunga carriera il pianista newyorkese oggi ottantenne ha suonato, dal vivo e in studio, con tutti i più grandi. Negli ultimi anni suona da solo, con il proprio trio o con formazioni più estese, oltre a svolgere attività didattica in programmi di formazione per giovani musicisti. Formatosi alla scuola dell’hard bop, ha sempre conservato una grande curiosità per l’evoluzione del jazz e l’interesse nei confronti dei più giovani. Un classico, dunque, ma anche un artista originale e mai in stand by. Nel quartetto c’è un musicista molto noto al pubblico italiano, il sassofonista bolognese Piero Odorici, membro del quintetto protagonista delle jam session notturne delle ultime edizioni di Umbria Jazz. Biglietti a 20 euro, in vendita su Boxol.it.