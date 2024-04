“Il Trasimeno incontra il cinema emergente“ tra proiezioni e ospiti

Tutto pronto per la seconda edizione del festival “Il Trasimeno incontra il cinema emergente“, che l’associazione Castiglione del Cinema organizza da oggi a domenica al Caporali. Si parte oggi alle 16 con Osvaldo Bevilacqua che presenta la docufiction su Perugino e Luca Signorelli. Alle 17.30 sarà ospite il regista Andrea Caciagli con il suo primo film “Via Don Minzoni n.6“ mentre alle 20.30 Simone Massi, uno dei più importanti registi italiani di animazione, presenterà il suo primo lungometraggio, “Invelle. Ogni mattina proiezioni e incontri per le scuole, domani alle 15.30 si riparte con Greta Scarano (nella foto) che racconterà al pubblico il suo debutto da regista, presentando il suo primo corto “Feliz Navidad“. Alle 17.30 si vedrà il film “How To Have Sex“ di Molly Manning Walker, alle 20.30 “The Cage - Nella gabbia“ con l’incontro con la protagonista Aurora Giovinazzo e il regista Massimiliano Zanin. Da segnalare due anteprime: sabato alle 20.30 “Non riattaccare“ con il regista Manfredi Lucibello e domenica alle 16 “Linda e il pollo“ con la regista Chiara Malta.