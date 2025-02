Il ’Tour Montessori“: "Qui organizzò i primi corsi di formazione per docenti"

E’ una sorta di pellegrinaggio alla ricerca delle radici del metodo pedagogico. Parliamo del “Tour Montessori”, un percorso immersivo che valorizza le testimonianze del passaggio della studiosa in Umbria, curato dall’architetto Matteo Ferroni. Il tempo passato qui dalla pedagogista è stato importante e prezioso. In Umbria, infatti, si conservano memorie dei luoghi dove Montessori ha pubblicato “Il metodo”, ha organizzato i primi corsi di formazione per insegnanti, ha dato vita al movimento montessoriano, ha realizzato un centro studi con l’Università per Stranieri di Perugia, creando a Santa Croce l’unica aula di osservazione conservata.

Di tutto questo si è parlato in occasione dell’incontro che si è svolto ieri in Regione per presentare appunto l’iniziativa. "La possibilità di fare rete tra le realtà che hanno registrato il passaggio e la presenza di Maria Montessori in Umbria - osserva la presidente dell’assemblea legislativa Sarah Bistocchi - è davvero fondamentale. Il Distretto Montessori custodisce i luoghi della memoria di questa grande donna e una rete tra questi non può che irrobustire la possibilità di contare su un turismo scientifico e culturale che potrà dare lustro alla nostra regione".

Alla presentazione hanno partecipato i rappresentanti dei Comuni di Perugia, Città di Castello e Montefalco con gli assessori Fabrizio Croce, Letizia Guerri e il vicesindaco Daniele Morici. Ad illustrare il Tour sono stati Ferroni e Giulia Maria Lignani, Fondatrice Alumni Fellowship Santa Croce. Il viaggio parte dal Santa Croce di Perugia, con il nuovo Museo Montessori Educazione e Pace, con l’Aula di osservazione, primo ed unico teatro scientifico della pedagogia al mondo, e con la statua di Maria Montessori nella piazza antistante. Le altre tappe perugine sono l’Università per Stranieri, Palazzo Sorbello, la Sala Capitini della Galleria Nazionale dell’Umbria. Il percorso prosegue a Città di Castello dove Maria Montessori soggiornò ospite dei Baroni Franchetti nella primavera e nell’estate del 1909; altra tappa è Assisi con la Porziuncola di San Francesco, citata con enfasi nel Metodo. Chiude l’itinerario Montefalco, città che diede i natali ad un’altra celebre pedagogista, Adele Costa Gnocchi, discepola di Montessori.

Silvia Angelici