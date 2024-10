Il tifernate Enrico Carloni consulente per l’Albania

CITTÀ DI CASTELLO – Prestigioso incarico per il professore tifernate Enrico Carloni che è stato invitato dal Parlamento albanese, ad entrare a far parte, come esperto straniero, dell’High Level Expert Group che supporterà il comitato incaricato di elaborare le riforme per modernizzare il sistema istituzionale. Un percorso in vista dell’adesione all’Unione Europea dell’Albania. Carloni, professore ordinario di diritto amministrativo e direttore del centro di ricerche "Legalità e Partecipazione" dell’Università di Perugia, (già esperto dell’Autorità nazionale anticorruzione), è stato ora invitato a far parte del gruppo che supporterà lo speciale comitato parlamentare. Il gruppo scriverà le riforme rivolte a modernizzare il sistema istituzionale albanese in vista dell’adesione all’Ue. Il professor Carloni, in qualità di esperto, collaborando con la commissione, accompagnerà il parlamento albanese alla definizione delle riforme in materia di buona amministrazione, anticorruzione e stato di diritto dell’Albania in vista dell’auspicato ingresso nel 2030.