Il terminal degli autobus fa spostare il mercato

GUALDO TADINO – Il mercato settimanale del giovedì da domani si svolgerà nell’area dello stadio comunale, nel piazzale dedicato ai Caduti di Nassirya, antistante alla chiesa parrocchiale di San Giuseppe artigiano. Lo ha deciso l’amministrazione comunale, che intende usare provvisoriamente la piazza Federico II° di Svevia come terminal delle corse degli autobus. Infatti la piazza Fulvio Sbarretti, da sempre usata per arrivi e partenze dei mezzi di trasporto pubblico su gomma, è interessata dall’esecuzione dei lavori finalizzati a realizzare il nuovo polo intermodale cittadino, vicinissimo al centro storico. "Da tempo cercavamo una soluzione sul tema. La decisione di spostare il mercato – ha dichiarato l’assessore allo sviluppo economico e commercio, Giorgio Locchi (nella foto) - è arrivata dopo aver considerato le problematiche presenti ed aver effettuato un confronto costruttivo con le associazioni di categoria degli operatori del settore. Sono state soddisfatte tutte le varie richieste, cercando di offrire un servizio migliore ai cittadini. La nuova sede del mercato, infatti, è una location ideale, poiché tutti gli operatori economici saranno collocati nella stessa area ed i cittadini che si recheranno al mercato potranno parcheggiare in un luogo ampio e comodo. In questo modo anche il traffico veicolare scorrerà nel modo migliore. Terminati i lavori il polo intermodale diventerà l’ingresso principale alla città, migliorando notevolmente viabilità e fruibilità per tutti".

Alberto Cecconi