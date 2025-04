Il teatro si mobilita No alla violenza di genere

L’arte e la cultura si mobilitano contro la violenza di genere: alla luce dei recenti e numerosi casi di femminicidio (solo in Umbria tre donne uccise dall’inizio del 2025) il Teatro Stabile dell’Umbria scende in campo e in occasione dello spettacolo “Wonder Woman“ di Antonio Latella – che attraverso quattro giovani attrici dà voce alle troppe donne vittime di violenza – ha scelto di aprire al pubblico l’intera sala del Morlacchi al prezzo simbolico di 10 euro e di un euro per gli studenti e le studentesse.

Lo spettacolo era inizialmente previsto al Ridotto, quindi con una disponibilità limitata di posti ed era già sold out per tutte le repliche. Adesso, con questa decisione si rivolge a un pubblico molto più allargato, nelle tre repliche in scena martedì 8 aprile alle 20.45, mercoledì 9 e giovedì 10 ore 19.30. In più giovedì alle 15, al Salone d’Onore di Palazzo Donini ci sarà un incontro con la Compagnia moderato da Caterina Grechi, presidente del Centro per le Pari Opportunità della Regione. Con la partecipazione della Governatrice Stefania Proietti e della sindaca Vittoria Ferdinandi.

"Consapevole della propria responsabilità culturale e sociale nel territorio – è il commento dello Stabile – e riconoscendo l’importanza di partecipare al dibattito pubblico, il Tsu si impegna a promuovere una riflessione profonda sull’attualità e sull’urgente necessità di contrastare la sopraffazione di genere, tramite il linguaggio teatrale. In un tempo in cui i fatti di cronaca ci impongono di non distogliere lo sguardo, vogliamo invitare il pubblico a partecipare a un atto di condivisione. Perché raccontare è già un primo passo; perché questo non sia solo uno spettacolo ma un momento collettivo di consapevolezza e cambiamento".

Scritto (con Federico Bellini) e diretto da Antonio Latella, una delle voci più autorevoli e prestigiose del panorama teatrale europeo, “Wonder Woman“ (nelle foto) è intepretato da Maria Chiara Arrighini, Giulia Heathfield Di Renzi, Chiara Ferrara, Beatrice Verzotti e racconta la vicenda di ragazza peruviana che nel 2015 ad Ancona fu vittima di uno stupro di gruppo. Con una sentenza che suscitò molto scalpore, gli imputati vennero assolti dalle giudici della Corte d’Appello perché la ragazza risultava "troppo mascolina" per essere attraente.. Lo spettacolo si muove da questa vicenda ripercorrendone i contenuti essenziali e affidando a quattro giovani donne il racconto, immaginato e teatralizzato, del caso giudiziario dove la vittima diviene una Wonder Woman contemporanea in lotta per ristabilire una verità continuamente negata.

I biglietti si possono prenotare allo 075.57542222 o acquistare al botteghino del Morlacchi e su www.teatrostabile.umbria.it.

Sofia Coletti