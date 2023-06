Il teatro ragazzi di “Figuratevi“ nell’estate perugina Fiabe per bambini e famiglie all’Arena del Borgo Bello

"Un tassello fondamentale dell’estate perugina che sta prendendo sempre più corpo. Con il cinema del Frontone e Umbria Jazz è uno dei caposaldi dell’offerta culturale ". Così l’assessore comunale Leonardo Varasano annuncia il ritorno di “Figuratevi“, il festival di spettacoli di teatro di figura che il Tieffeu organizza da 36 anni, atteso e amatissimo da bambini e famiglie. La rassegna si apre domani sera all’Arena del Borgo Bello, in via del Cortone (in caso di maltempo si sposta nel vicino Teatro di Figura) e andrà avanti fino al 31 agosto,, con 12 spettacoli, tutti i giovedì alle 21. "Qualità e gradimento sono alla base del successo di una rassegna che ha messo radici e che da 5 anni va in scena anche in Valnerina" prosegue Varasano mentre Ada Mirabassi (insieme nella foto), in rappresentanza del padre Mario, direttore artistico del Tieffeu, racconta i tratti distintivi del festival.

"Saranno protagoniste 12 compagnie di Teatro di Figura tra le più importanti in Italia, con le produzioni più significative". in cartellone, dice. spettacoli "tratti da fiabe che uniscono più linguaggi (attore, narrazione, animazione, musica dal vivo) e portano in scena le tecniche più varie come grandi pupazzi, marionette, burattini, ombre, maschere e oggetti". Domani alle 21 si comincia con “I tre porcellini“ della compagnia di teatro di marionette degli Accettella di Roma, giovedì 22 si vedrà “La Fattoria degli animali“ che la Compagnia Teatro Brecht di Formia ha tratto dal romanzo di Orwell, in collaborazione con Tieffeu che ha curato i pupazzi e che il 6 luglio debutterà con “Biancaneve". L’obiettivo – dice Ada Mirabassi – "è regalare ai bambini una bella serata in centro storico, lontano dagli schermi della tv". Biglietto a 6 euro, info e prenotazioni allo 0755725845

Sofia Coletti