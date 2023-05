Il Teatro Mancinelli vola La gestione diretta funziona Crescono gli spettatori

Ha prodotto risultati più che soddisfacenti l’esperimento di gestire il teatro Mancinelli in forma diretta da parte del Comune, con il sostegno della coop Sistema Museo, dopo un quarto di secolo nel corso del quale era stato affidato alle cure dell’associazione TeMa, messa in liquidazione. Ne hanno parlato il sindaco Tardani e il direttore artistico Pino Strabioli, stilando un bilancio della stagione in fase di chiusura che ha comunque visto rispetto all’ultima stagione della TeMa ha visto un incremento del 30% di spettatori totali e del 50% come media di aumento del numero di spettatori ad ogni spettacolo. Complessivamente sono stati oltre 6500 gli spettatori nei 18 appuntamenti in programma, una media di più di 360 persone a spettacolo con 202 abbonati. Sono i numeri di "Sipario", la stagione che si chiude ufficialmente oggi alle 18, con l’omaggio di Pino Strabioli a Paolo Poli in "Sempre fiori mai un fioraio". Da ottobre ‘22 a maggio ’23 sono stati dodici i titoli principali del cartellone, tra cui i concerti di Morgan e Patty Pravo, e sei gli spettacoli fuori abbonamento andati in scena. Sold out per Pif, la data zero del tour di Fabrizio Moro e il ritorno in teatro in anteprima nazionale di Beppe Grillo.

"Uno spazio vivo e aperto a tutta la città – ha affermato il sindaco Roberta Tardani – un cuore pulsante della vita culturale di Orvieto. Questo è tornato a essere il teatro Mancinelli al di là dei numeri importanti che ha fatto registrare la stagione. Ha sicuramente funzionato il cartellone, ma non possiamo dimenticare i numerosi appuntamenti che hanno fatto da corollario. Terminata la stagione, l’attività del teatro riprenderà a pieno ritmo anche in estate. Dopo una pausa a giugno per consentire i lavori di efficientamento energetico, il Mancinelli tornerà a ospitare l’opera lirica di Spazio Musica tra luglio e agosto, la musica classica del Festival della Piana del Cavaliere e Orvieto Cinema Fest a settembre. Anche in questo ambito la strada intrapresa è quella giusta e continueremo a lavorare in questa direzione". Strabioli aggiunge: "Siamo molto soddisfatti dei risultati. I numeri – ha aggiunto – testimoniano che la stagione ha intercettato il gradimento di diverse fasce di pubblico. Pif, Castellitto e Patty Pravo sono state delle conferme, Scifoni è stato il fenomeno dell’anno in tutta Italia ma siamo riusciti a proporre anche temi e linguaggi diversi con lo spettacolo di Valeria Solarino e l’omaggio a Paolo Poli. Gli artisti sono tutti entusiasti del Mancinelli ma anche delle competenze che può mettere a disposizione e dell’accoglienza che gli riserva la città. Sono loro stessi a chiedere di poter venire a Orvieto e questo ci onora e ci lusinga".

Cla.Lat.