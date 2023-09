"Il sindaco ammette di volersi avvicinare a Fi e Renzi Ridà l’Italia ai soliti poteri, ma quale ’antisistema’"

TERNI "Stefano Bandecchi ha ammesso di volersi avvicinare politicamente a Forza Italia e a Matteo Renzi", sottolinenano M5S e Lista Bella Ciao citando l’intervista rilasciata dal sindaco a La Nazione. "Così facendo - continuano – il sindaco conferma che la sua intenzione è quella di prendere i voti degli scontenti della politica per riportare l’italia in mano ai soliti poteri. Desideriamo ringraziarlo per la chiarezza con cui ha espresso le sue volontà politiche durante un’ampia intervista al quotidiano La Nazione ed in particolare rispetto alla sua partecipazione alle prossime elezioni europee con le suddette forze politiche. Il sindaco di Terni chiarisce che, anziché rappresentare il voto antisistema, sta cercando di capitalizzare il malcontento di coloro che sono insoddisfatti della politica per riportare in primo piano figure politiche che sono già state respinte dagli elettori italiani".