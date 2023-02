Il segretario storico della Uil-Fpl, Gino Venturi "Il commissariamento è solo frutto di un equivoco A Terni mai rilasciata alcuna tessera difforme"

"Il commissariamento della Uil-Fpl è il frutto di un equivoco", lo sostiene il suo segretario storico, Gino Venturi, che si rivolge al sindacato nazionale, anch’esso commissariato, affinché si adoperi "buon senso" e si ridia funzionalità agli organismi ternani, ora messi ai margini. "Il commissariamento – precisa Venturi – non è dovuto a problemi economici, di risultati, organizzativi, personali". Dove nasce quindi “l’equivoco“? Da una card di scontistica distribuita agli iscritti in occasioni del recente rinnovo delle rsu, elezioni peraltro di fatto “vinte“ dalla Uilfpl. "Da verifiche effettuate è stato accertato il rilascio di tessere agli iscritti difformi da quelle stampate e inviate dalla Confederazione Uil alla categoria Uil Fpl" si legge nella delibera della segreteria nazionale che sancisce il commissariamento. "Questa card di scontistica è l’unica causa del commissariamento – replica Venturi – e non è una tessera di iscrizione alla Uil, è un gadget distribuito esclusivamente per le elezioni delle rsu dello scorso aprile, in aggiunta solo a chi già aveva la tessera d’iscrizione Uil regolamentare. E’ gratuita, è stata autorizzata dalla stessa Uil Fpl nazionale che ora per essa ci ha commissariato; non ha portato alcun danno al sindacato ma vantaggi agli iscritti e all’organizzazione. Risale al 7 marzo 2022 ma ha portato al commissariamento d’urgenza ora, senza alcuna previa informazione".

"Non una sola tessera d’iscrizione – conclude – difforme da quelle confederali Uil è stata rilasciata a Terni dalla Uil Fpl".