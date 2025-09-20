Il Rotary club tra salute e longevità

TODI- Il Rotary Club Todi ha organizzato per oggi alla Sala del Consiglio comunale, un importante convegno medico-scientifico e divulgativo dedicato al tema della salute e della longevità. L’evento, che ha il patrocinio del Comune, s’intitola ‘Longevità fra scienza e mito’, proponendo un focus sulla salute e la sfida demografica. L’iniziativa si inserisce nell’area di intervento ‘Prevenzione e cura delle malattie’, una delle sette aree prioritarie del Rotary International. L’evento è ideato e coordinato dal Dott. Carlo Colosimo, Direttore della Struttura Complessa di Neurologia e ‘Stroke Unit’ dell’Azienda Ospedaliera Santa Maria di Terni. Il convegno affronterà una delle maggiori sfide del nostro tempo: l’invecchiamento demografico. Secondo l’Istituto Superiore di Sanità, la quota di ultra65enni arriverà a superare il 35% della popolazione italiana entro il 2050. L’incontro vuole trasformare questa sfida in un’opportunità, promuovendo un ‘invecchiamento attivo’ per garantire una vita di qualità, non solo più lunga. Si focalizzerà sull’importanza della prevenzione primaria, l’adozione di comportamenti e stili di vita sani che possano prevenire le patologie cronico degenerative, sempre più diffuse. L’evento prenderà il via alle 16:30 con la presentazione e il saluto delle autorità a cura della Presidente del Rotary Club Todi, Maria Vittoria Grotteschi. Alle 17:00, Giovanni Dominici, ex-medico di medicina generale dell’USL Umbria 1, aprirà i lavori analizzando l’aspettativa e la qualità della vita in Italia. Seguirà il Dott. Carlo Colosimo, che alle 17:20 illustrerà il concetto di "Brain Health" dalla prevenzione alla cura delle malattie neurodegenerative. La sessione proseguirà alle 17:40 con l’intervento del Professor Carlo Perricone, dell’Università di Perugia, che si concentrerà sul ruolo del sistema immunitario nell’invecchiamento.

Susi Felceti