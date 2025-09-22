Trestina, trasferta ancora amara. E il Seravezza vola in testa

SERAVEZZA 1 TRESTINA 0
SERAVEZZA: Lagomarsini, Mosti L., Fabri, Muhic, Spatari, Pucci, Bedini, Pani, Mannelli, Vanzulli, Mannucci. A disp.: Mosti N., Bajic, Lepri, Cini, Fontanarosa, Sforzi, Tognoni M., Fiore, Lecini. All.: Masitto.
SPORTING CLUB TRESTINA: Bonifacio, Ubaldi, Scartoni, Sensi, Mercuri, Nouri, Priore, Giuliani G., Manfredi, Ferrarese, D Angelo. A disp.: Stacchiotti, Bussotti, De Meio, Proietti Zolla, Ferri Marini, Tolomello, Cuccarini, Granturchelli, Pirotta. All.: Calori.
Arbitro: Calzolari di Albenga
Marcatore: 13’ st Bajic.
Note: al 5’ st Bonifacio (T) para un rigore a Bedini. Recupero: pt 2’, st 5’.
Il Trestina cade ancora in trasferta. Secondo ko esterno di fila per i bianconeri di Calori battuti di misura dal Seravezza che piazza la terza vittoria consecutiva, guidando da solo il girone E di serie D.
Una sconfitta che è stata maturata nella ripresa con la stoccata di Baijc sulla quale non può nulla Bonifacio. Proprio Bonifacio protagonista di una partita superlativa. Il portiere trestinese, infatti, in avvio di ripresa si supera respingendo il calcio di rigore di Bedini.
Subito il gol, il Trestina si getta in avanti alla ricerca del pari ma, stavolta, è il collega Lagomarsini ad ergersi al ruolo di protagonista abbassando la saracinesca in due occasioni.
Quanto basta al Seravezza per portare a casa una vittoria di platino. Il Trestina mastica amaro e adesso aspetta la sfida di mercoledì quando al Casini arriverà il Foligno in un derby che mette già in palio punti pesanti.