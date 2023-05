Il ritorno di Perugia 1416 Quattro giorni nella storia

La vera sfida riparte adesso. Dopo le edizioni tormentate dalla pandemia, “Perugia 1416“ si ripresenta alla città con un cartellone ricco di novità e belle conferme, per far rivivere – da giovedì 8 a domenica 11 giugno – il periodo storico tra Medioevo e Rinascimento che celebra l’ingresso di Braccio Fortebracci. La rievocazione storica è stata presentata ieri a Palazzo Graziani, con il sindaco Romizi e l’assessore Varasano che hanno ribadito la forza identitaria della festa e la sua capacità di unire le persone. Alla presidente Teresa Severini e al direttore artistico Stefano Venarucci il compito di raccontare cosa accadrà in quattro giorni carichi di storia. Trainata da una nuova immagine grafica, fresca e dinamica, di Daniele Pampanelli, “Perugia 1416 schiera come prima novità il ritorno a punteggio del corteo storico, nel pomeriggio di domenica: insieme alle tre sfide sportive, vedrà così competere i cinque rioni per la conquista del Palio . "Era importante riportarlo alla gara perché coinvolge tantissime persone – spiega Venarucci –. i cinque cortei rionali saranno valutati da una giuria di altissimo profilo, top secret".

Torna la festa campestre, venerdì sera nel giardino di San Matteo degli Armeni, che darà il via alla prima sfida, il Tiro con l’arco storico. Le altre sono la Mossa alla Torre, sabato, e la Corsa del Drappo, domenica dopo il Corteo. In via Bonazzi verrà allestito il distretto artigiano con rievocazioni di mestieri medievali, alla Rocca Paolina ci sarà il mercato librario “Pagine di Medioevo“, i rioni apriranno le Taverne e un cartellone di attività, laboratori, letture e giochi sarà dedicato ai bambini. E per tutti ci saranno esibizioni di artisti di strada, concerti, spettacoli, passeggiate urbane. Perugia 1416 non dimentica l’omaggio al Perugino, con una conferenza di Franco Ivan Nucciarelli e con visite guidate alla mostra della Galleria Nazionale e a Civitas Perusina. "Domenica 11 in concomitanza con il Corteo e la Corsa verranno indicati percorsi alternativi per facilitare l’ingresso in Galleria" ricorda Teresa Severini prima di annunciare l’arrivo su Prime Amazon, a fine estate, della docufiction “Braccio 3.0“.

Sofia Coletti