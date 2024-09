Il ritorno di Eurocholate. Prime novità sull’acropoli

Eurochocolate è già... “Sulla bocca di tutti!“. Arrivano le prime, golose anticipazioni dell’edizione speciale che da venerdì 15 a domenica 24 novembre festeggerà il trentesimo compleanno della kermesse con il ritorno nell’acropoli, dove mancava dal 2019. In attesa di risolvere le questioni logistiche con i commercianti del centro per l’allestimento del Natale, il patron Eugenio Guarducci va dritto per la sua strada e lancia le prime novità del cartellone, racchiuse nello claim “Sulla bocca di tutti”. Uno slogan, dice l’organizzatore, "che non solo celebra la storia di un Festival che ha saputo imporsi come punto di riferimento internazionale ma sottolinea l’originale capacità comunicativa di un brand che continua a rinnovarsi". E così in Piazza IV Novembre verrà allestito un palco con originali divani a forma di bocca, dove verrà ospitata la nuova collezione di bocche al cioccolato. La magia di Eurochocolate si estenderà in tutto il centro storico con spettacoli itineranti, esibizioni musicali e performance artistiche che trasformeranno ogni angolo dell’acropoli in un palcoscenico a cielo aperto, animato da Chocoband, Chocoparade, Chocolieri e molto altro ancora. Tra le novità c’è la “Choco Buskers“: una call che verrà lanciata la prossima settimana per selezionare gli artisti che vorranno esibirsi in città.

Tornano le grandi attrazioni della kermesse. Ed ecco il “Chocolate Show“ con una rinnovata offerta commerciale in Corso Vannucci e nelle zone limitrofe. Artigiani da tutta Italia e marchi storici del cioccolato nazionale e internazionale affiancheranno la sezione “Eurochocolate World“ per i produttori di cioccolato da tutto il mondo. Si conferma l’impegno per la sostenibilità sociale ed economica con “Equochocolate“ dedicato ai piccoli produttori di cacao nel mondo (protagonista l’azienda Auro dalle Filippine), spazio alla promozione delle eccellenze enogastronomiche dell’Umbria con il progetto “Mercavino“. E ancora, non mancheranno le attività del “ChocoLab“, con degustazione e approfondimenti quotidiani all’ex Borsa Merci in Via Mazzini. Grazie al coinvolgimento delle scuole, anche i bambini potranno vivere momenti formativi.

Infine, tra le novità c’è la creazione di un Osservatorio Internazionale sul Cacao e Cioccolato la cui lettera d’intenti verrà firmata durante l’evento, grazie all’impegno di Cacao of Excellence e la collaborazione con la Camera di Commercio dell’Umbria: avrà il compito di monitorare e promuovere la qualità del cacao e del cioccolato a livello globale, fornendo una piattaforma di scambio e innovazione per produttori, ricercatori e appassionati.

Sofia Coletti