Il restyling di Collevalenza. Così rinasce il centro

Sarà una giornata che gli abitanti di Collevalenza ricorderanno quella di ieri, quando sono stati inaugurati i lavori di restauro e riqualificazione urbana del centro storico, uno dei numerosi castelli del territorio e frazione tra le più popolose. Nella parte più antica di Collevalenza, che conta circa 1.000 abitanti, vive ancora una ventina di famiglie e opera una struttura ricettiva. Senza contare che il paese ospita il santuario voluto da Beata Madre Speranza, meta di tanti pellegrini. Il taglio del nastro ha visto una folta partecipazione da parte del paese, che ha organizzato una vera festa per tutta la comunità grazie al coinvolgimento dei circoli Alci e Anspi, dell’associazione Le Girandole e delle attività commerciali della frazione. Gli interventi hanno riguardato il rifacimento dei servizi a rete, energia elettrica, gas metano, fognature, fibra, e la pavimentazione in lastre di pietra-cemento in sostituzione dei laceri di asfalto che caratterizzavano anche l’interno del borgo. Oltre alla rigenerazione urbanistica del borgo, sono state eseguite anche delle migliorie nell’area verde, zona nella quale a breve è prevista l’installazione di un distributore di acqua pubblica. A completamento degli interventi, Enel X sta già dando corso al rifacimento della pubblica illuminazione interna al paese, mentre la riqualificazione esterna risulta completata. Prossimo traguardo per Collevalenza l’apertura del cantiere per il nuovo polo scolastico, opera finanziata dal Pnrr e in fase di gara.

