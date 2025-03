Il rebus del potenziamento dell’ospedale: "Qual è lo stato degli investimenti promessi?"

Che fine hanno fatto gli investimenti per l’ospedale che erano stati promessi dall’ex presidente della Regione Donatella Tesei? E’ quanto chiede l’associazione Prometeo. L’ospedale è stato al centro di numerosi annunci riguardanti investimenti strutturali e tecnologici. Il 29 novembre 2022 la ex governatrice Tesei e il direttore generale della Asl Massimo De Fino presentarono piani ambiziosi per il potenziamento dell’ospedale confermando che sarebbe stato struttura dell’emergenza di primo livello. Tra questi, spiccavano gli investimenti Pnrr: il miglioramento sismico dell’ospedale, l’ampliamento del Pronto soccorso e l’attivazione di posti letto di terapia semintensiva e intensiva. "Si è detto che non sono stati impegnati fondi per sostituire l’attrezzatura eppure, nell’ultimo triennio, abbiamo investito 2 milioni di euro, sostituiti impianti e apparecchi collegati all’assistenza covid – aveva detto De Fino – . Lo scorso anno sono stati acquistati 6 ecografi, di cui uno del valore di 130 mila euro, oltre 935 mila euro per la nuova Tac operativa da un anno, ed altri 545 mila nel settore. Nei prossimi due anni, la sfida sarà su Orvieto". Sostiene Prometeo:"Di tutto questo, però, abbiamo soltanto visto chiudere i reparti e diminuire il personale al punto che oggi non si riescono a garantire i presidi. Oggi, due anni e mezzo dopo, che fine ha fatto questo progetto? La nuova direttrice sanitaria Donett, ha sottolineato come l’ospedale di Orvieto soffra di una scarsa attrattività, attribuibile proprio all’assenza di investimenti tecnologici. Qual è lo stato attuale degli interventi strutturali promessi nel 2022?. Cla.Lat.