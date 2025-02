Il Quartetto Hagen a San Francesco al Prato

L’Auditorium San Francesco al Prato torna a spalancare le sue porte agli Amici della Musica con il concerto in programma questo pomeriggio alle 17.30. Sul palco un’apprezzata e vecchia conoscenza del pubblico perugino: il Quartetto Hagen (nella foto), ensemble austriaco considerato una delle più importanti realtà cameristiche del mondo che più volte si è esibito in città a partire dal primo concerto del 1985.

Il Quartetto è formato dai fratelli Lukas (primo violino), Veronika (viola) e Clemens Hagen (violoncello) e da Rainer Schmidt, secondo violino, che oggi proporranno un programma dedicato a lavori non frequentatissimi del loro repertorio: due dei tre Quartetti op. 54 di Joseph Haydn e il terzo dei tre Quartetti op. 43 di Robert Schumann.

Nel corso di una carriera ormai pluridecennale il Quartetto Hagen si è esibito in tutto il mondo, spesso assieme a rinomati colleghi come Maurizio Pollini, Mitsuko Uchida e Sabine Meyer, e la sua ricchissima discografia comprende oltre 45 cd di un vasto repertorio che spazia da Haydn, Mozart e Beethoven fino a pagine del Novecento. I quattro musicisti si dedicano anche a un’intensa attività di insegnamento al Mozarteum di Salisburgo e ala Hochschule di Basilea oltre che in numerose masterclass internazionali.

Il concerto fa parte della stagione della Fondazione Perugia Musica Classica e della Fondazione Brunello e Federica Cucinelli. Informazioni e biglietti sul sito perugiamusicaclassica.com