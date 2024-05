Il programma Umbria Jazz si svela a Milano

E’ l’atmosfera raffinata e avvolgente del Blue Note di Milano ad accogliere la presentazione ufficiale di Umbria Jazz 2024. Trasferta meneghina ieri per i vertici del festival, il direttore artistico Carlo Pagnotta e il presidente Gian Luca Laurenzi che insieme alla presidente della Regione Donatella Tesei, l’assessore Cristina Bertinelli per il Comune di Perugia, l’ad di RadioMediaset Paolo Salvaderi coordinati da Nick The Nightfly hanno raccontato nomi, novità e tratti distintivi dell’edizione numero 51, in scena a Perugia dal 12 al 21 luglio. Svelato anche il manifesto ufficiale, l’opera “Del disegno… l’oro” di Gianni Dessì.

Imponenti i numeri con 12 palchi, 87 band, 580 artisti, 238 eventi e circa 330 ore di musica. E poi c’è la bellezza del Festival, "costruita dalla sovrapposizione di qualità musicale, formula, ambienti". Con l’edizione 2024, si è detto ieri, "Umbria Jazz inaugura un nuovo ciclo, ma in continuità con la formula del cinquantesimo anniversario e senza mai derogare dalla ricerca della qualità". Il cartellone firmato dal direttore artistico, Carlo Pagnotta, con il supporto di Manuele Morbidini e la consulenza di Enzo Capua e Annika Larsson, è un mix di grandi nomi e giovani emergenti, di pop star e jazzmen ortodossi, di musicisti italiani e altri provenienti da tutto il mondo, di musica per grandi spazi e situazioni più raccolte, di concerti gratuiti (la maggior parte) ed eventi a pagamento. Già noti da tempi i concerti delle principali location: l’Arena Giuliana con il tutto esaurito della rockstar Lenny Kravitz, gli imminenti sold out dei Toto e di Nile Rodgers & Chic, il tributo a Sergio Piazzoli nel decennale della scomparsa. E poi il jazz al Morlacchi e le proposte di nicchia alla Sala Podiani della Galleria Nazionale dell’Umbria.

Annunciate due anteprime speciali, giovedì 11 luglio: alle 18.30 “UJ4KIDS presents Bourbon Street al Borgobello”, la mezzanotte bianca del jazz con le scuole di musica cittadine e il concerto della Banda Musicale dell’Esercito Italiano, in piazza IV Novembre alle 21.30. Sul fronte dei concerti a ingresso libero, palchi all’aperto sorgeranno in piazza IV Novembre, nei Giardini Carducci e (novità) sulla Terrazza del Mercato Coperto con i generi più popolari, rivolti a un pubblico che vuole ascoltare buona musica soul, blues, swing. Torna il club di mezzanotte nel Secret Bistrot con il jazz per chi tira tardi con la passione delle jam session, insieme alle prestigiose Clinics del Berklee College of Music di Boston, ai concerti jazz in Conservatorio e alle iniziative dedicate ai bambini con UJ4KIDS che si terrà nei giardini dell’Arena Santa Giuliana,. E ancora , concorso per eleggere il vincitore del Conad Jazz Contest, la collaborazione con il Festival dei Due Mondi.

Sofia Coletti