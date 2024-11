Il professor Cotana: "Pronti alla transizione energetica"

Siglato un accordo tra Rse (Ricerca sistema energetico) e l’azienda americana Blue laser fusion (Blf) per attività di ricerca e sviluppo congiunte sul primo impianto al mondo a fusione inerziale di taglia commerciale. L’accordo si svilupperà in tre fasi, che punta alla costruzione di un prototipo di reattore Ife commerciale su scala maggiore. L’intesa è stata siglata a Roma nell’ambito di un confronto internazionale sull’innovazione e sul ruolo della ricerca e del trasferimento tecnologico nella transizione energetica alla quale ha partecipato, tra gli altri, il premio Nobel Shuji Nakamura. "Siamo onorati di poter collaborare al fianco di un’eccellenza nel campo tecnologico per un ambizioso progetto di innovazione che intende accelerare la transizione energetica – dichiara il profesosre perugino Franco Cotana, ad di Rse – I nostri ricercatori metteranno a disposizione l’expertise acquisita in Italia attraverso le attività di ricerca di sistema e quelle maturate durante le numerose occasioni di cooperazione internazionale, come quelle collegate a Mission Innovation".