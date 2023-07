Il premio “Santoro“ assegnato a Elisa Petrangeli

ORVIETO - La nona edizione del premio annuale che l’Unitre di Orvieto dedica alla Professoressa Maria Teresa Santoro, storica Presidente ed insegnante amatissima e mai dimenticata, è stata assegnato alla giovane Elisa Petrangeli, studentessa dell’Istituto Comprensivo Orvieto-Montecchio che ha appena conseguito la licenza media. "L’allieva ha presentato un testo completo, con descrizioni appropriate e significative per il rapporto con i nonni, denotando profondità e sensibilità. Fluido, ricco e personalizzato, il linguaggio si avvale di una notevole abilità tecnica". Questa la motivazione della Commissione di Valutazione, presieduta da Francesco Ercolani e composta da Franco Raimondo Barbabella, Maria Barlozzetti, Donato Catamo, Laura Ricci e Giuliana Sagratella, che ha selezionato il testo di Elisa fra i numerosi lavori pervenuti e ha assegnato anche quattro menzioni speciali, per la qualità degli elaborati prodotti, a: Melissa Balestro e Chiara Ciculi, a Letizia Leoni ed Emma Giulia Silvani.