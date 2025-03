Il Pialletto d’Oro compie quarant’anni e si fa più “ricco“

ORVIETO Il Pialletto d’Oro, il premio nato da un’idea della Cna territoriale di Orvieto per celebrare l’eccellenza artigianale e imprenditoriale locale, compie 40 anni. E per l’occasione istituisce un nuovo riconoscimento e cambia veste. La cerimonia dell’edizione 2025 si terrà lunedì alle 17.30, nella sala del Museo Emilio Greco a Palazzo Soliiano, nella settimana dedicata ai festeggiamenti in onore di San Giuseppe, patrono della città e simbolo dell’artigianato.

Oltre al tradizionale riconoscimento conferito all’artigiano dell’anno, verranno assegnati anche il premio Artigiano ad Honorem, il Premio Speciale alla Carriera e, per festeggiare il 40° dall’istituzione del Pialletto d’Oro, esordisce Guizzo, il nuovo riconoscimento pensato per chi si è distinto per lungimiranza, innovazione e cambiamento nel settore artigianale e imprenditoriale, comprese personalità legate in vario modo al territorio orvietano.

Si parlerà anche di Industria 5.0, di Rentri e gestione dei rifiuti, di ambiente e comunità energetiche rinnovabili, di finanziamenti e accesso al credito, di welfare aziendale e di welfare per i cittadini, di bonus casa e di bonus per le famiglie.