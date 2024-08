Il Perugia spreca e col Pineto finisce 0-0. La firma di Gemello, biancorosso fino al 2027

PINETO

0

PERUGIA

0

PINETO 3-4-3: Marone (1’st Tonti); Marafini (26’st Foglia), Villa, Ingrosso, Baggi, Amadio (26’st Nebuloso), Lombardi (10’st Pellegrino), Borsoi (18’st Giuliodori); Del Sole (10’st Giovannini), Fabrizi (10’st Gambale), Chakir (10’st Bruzzaniti). Allenatore: Cudini.

PERUGIA (3-4-1-2): Yimga, Squarzoni, Lewis, Souare (1’st Giunti); Polizzi (1’st Agosti), Bartolomei (28’st Morichelli), Torrasi (19’st Lickunas), Bacchin; Ricci (13’st Palsson); Sylla (13’st Seghetti), Montevago (13’st Matos). A disposizione: Belia, Romagnoli, Ronchi, Bussotti, Barberini. Allenatore: Formisano

Arbitro: Andrea Belardinelli di Terni (Alessandro Ceccarelli di Terni e Massimiliano Catini di Terni)

Il Perugia ci prova in tutte le maniere ma alla fine non riesce a sfondare. La terza uscita stagionale, contro il Pineto (formazione che milita in lega pro e nello stesso girone dei biancorossi), finisce 0-0, con qualche rimpianto per il Grifo per le occasioni avute, nel primo tempo e nella ripresa, soprattutto con Sylla, Ricci e Palsson. Un segnale per il tecnico e per la società che non va sottovalutato in vista del campionato e con il mercato ancora aperto. Regge, invece, il pacchetto arretrato, guidato dal giovane Yimga che si è reso protagonista di un intervento importante in due tempi. Una prova di personalità per il giovanissimo portiere che si è esibito di fronte all’ultimo acquisto del Perugia, il numero uno Luca Gemello che ieri dopo la firma sul triennale è salito a Cascia per conoscere la sua nuova squadra. Gemello difenderà la porta del Perugia, per lui la prima seduta sarà martedì alla ripresa della preparazione.

Il match. Terza uscita stagionale, sale il grado di difficoltà per i biancorossi di Formisano che a Cascia sfidano il Pineto, formazione di serie C, dopo le amichevoli con una rappresentativa di seconda categoria e il Forlì che gioca in serie D.

Per la prima volta l’allenatore del Grifo presenta una squadra con un solo trequartista e con due punte. C’è infatti solo Ricci alle spalle della coppia formata da Sylla e Montevago. I due attaccanti cercano l’intesa, l’ex della Sampdoria, nella prima frazione, non è abbastanza servito, mentre Sylla nella ripresa si divora un gol fatto. Buona la prova di Yimga che scende in campo dal primo minuto vista l’assenza di Moro. Nella prima frazione (durata 35’) le due squadre si danno battaglia, con un buon livello di agonismo anche se senza particolari sussulti. Il Perugia si muove bene in mezzo al campo con la coppia Torrasi (prima volta in campo dall’inizio del ritiro) e Bartolomei e sfiora il vantaggio con Ricci (33’) servito da Montevago. Nella ripresa, invece, è Sylla (9’) a sprecare due volte davanti al portiere avversario. Al 13’entrano Matos e Palsson e proprio l’islandese si rende protagonista prima su punizione (25’) e poi al 34’ con una conclusione a botta sicura che viene sventata dalla difesa. Nel finale Seghetti si infiamma per un fallo in area non rilevato dall’arbitro.