Il perdono nel Giubileo. Conferenza e mostra

CITTÀ DI CASTELLO - L’indulgenza e il giubileo: un’occasione di confronto per approfondire, alla luce della storia e della teologia, uno dei temi più caratteristici dell’Anno Santo. Al museo diocesano di Città di Castello si è svolta la conferenza dal titolo “Indulgenza: storia e significato“, promossa nell’ambito delle iniziative culturali e religiose per il Giubileo del 2025. A guidare la riflessione sono stati due esperti relatori: don Andrea Czortek, vicario generale della diocesi e don Alberto Gildoni, incaricato diocesano per l’Annto Santo. Nella sua ricca relazione, don Andrea Czortek ha ripercorso le origini storiche e il significato ecclesiale dell’indulgenza. Tra i tanti riferimenti storici, il vicario generale della Chiesa ha ricordato anche i testamenti di pellegrini altotiberini del 1350, conservati nell’Archivio capitolare, testimoni dell’intensa partecipazione popolare al secondo Giubileo della Chiesa. Don Gildoni ha invece approfondito invece il senso teologico e pastorale del Giubileo in corso ponendo al centro della sua riflessione, la speranza come motore del cammino cristiano. A conclusione della conferenza, i presenti si sono soffermati nella sala documentaria del Museo diocesano per l’inaugurazione della mostra “Memorie di Giubileo nell’Archivio e nella Biblioteca della diocesi di Città di Castello“, l’esposizione, che resterà aperta per qualche mese, offre uno straordinario percorso tra documenti, testamenti e testimonianze dei Giubilei dal XIV al XX secolo.