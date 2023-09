Il Parco della Fonte sulla strada dello sviluppo

SAN GEMINI – L’assessore regionale al turismo, Paola Agabiti, all’incontro “Un nuovo modello di sviluppo è possibile“, in programma oggi alle 18. nel Teatro comunale di piazza San Francesco a San Gemini. "Scopo dell’iniziativa, organizzata dal Comune - spiega la Regione - è informare su un importante progetto con al centro il Parco della Fonte, ma anche sulla programmazione della Regione Umbria relativa alle ingenti risorse che saranno investite per lo sviluppo e la crescita di aree con un marcato carattere identitario e grandi potenzialità, nelle quali è necessario concentrare una serie di azioni volte a valorizzare e promuovere la bellezza dei borghi storici, le risorse ambientali e paesaggistiche ed il patrimonio culturale anche in chiave turistica". Dopo l’introduzione del sindaco di San Gemini, Luciano Clementella, il programma della serata prevede l’intervento del direttore regionale Pnrr, Luca Federici, Maria Carmela Colaiacovo (presidente nazionale Confindustria alberghi), Giorgio Scassini (presidente BeFood), Massimo Caputi (presidente Terme Italia).