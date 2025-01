Il Papa dà il Ministero a Germana Scarcello

CITTÀ DI CASTELLO – "E’ stata un’emozione indescrivibile, un giorno indimenticabile nel quale ho ricevuto uno dei doni più belli della mia vita": tra i sei fedeli laici italiani che domenica hanno ricevuto dal Papa il ministero del Lettorato, c’è anche una donna di Città di Castello Germana Scarcello Calafiori da sempre impegnata nelle attività dell’Ufficio Liturgico diocesano. Nel 2021 fu proprio Papa Francesco motu proprio a stabilire che le donne possono leggere la Bibbia e svolgere servizio all’altare durante le messe, aprendo di fatto i ministeri del Lettorato e dell’Accolitato. Così Germana il 26 gennaio in occasione della sesta domenica della parola di Dio, nel corso della cerimonia presieduta dal Papa nella Basilica di San Pietro in Vaticano, ha ricevuto il ministero del Lettorato. In tutto erano quaranta i fedeli laici, uomini e donne, provenienti da diverse nazioni: dall’Albania all’Argentina, dall’Austria alla Bolivia fino alla Slovenia. A ciascuno di loro, secondo il rito è stata consegnata direttamente dalle mani di Papa Bergoglio una copia della Bibbia Nova Vulgata. Per l’occasione Germana era accompagnata da alcuni familiari e da don Paolo Martinelli col quale ha collaborato per 12 anni nell’ufficio liturgico diocesano. Ringraziamenti vengono rivolti al vescovo della Diocesi di Città di Castello monsignor Luciano Paolucci Bedini e a don Nicola Testamigna oggi alla guida dell’ufficio liturgico.