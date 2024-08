Il Palio entra nel vivo: cortei e spettacoli

NOCERA UMBRA – È entrata nel vivo la settimana del Palio dei Quartieri. Stasera toccherà al corteo storico di Borgo San Martino riempire la piazza con la magia del viaggio nel tempo. Ieri è stato il turno di Porta Santa Croce che, nell’ordine dell’edizione 2024, è il quartiere che sfilerà per primo. Apertura magica dal palco di piazza Caprera lunedì sera, con l’esibizione del giovanissimo cantautore nocerino Aaron e con la presenza della presidente del consiglio regionale, Eleonora Pace. A condurre la serata Lucrezia Lucchetti. "Il Palio e l’entusiasmo che suscita – ha detto il sindaco Virginio Caparvi – sono esempio di una nocerinità ritrovata. Il Palio dei quartieri, infatti, è la festa culturale principale dell’estate nocerina. Quello che facciamo, la ricerca storica e le rievocazioni, raccontano quello che siamo stati e ci suggerisce anche quello che saremo". Primo Palio da presidente per Alessandro Coccia che ha parlato di "privilegio" nel ricoprire la carica. Nel suo saluto, la presidente Pace ha ricordato il suo essere stata la prima firmataria di una legge regionale sulle rievocazioni storiche che punta a "valorizzare il lavoro silente di tanti volontari che è arrivato fino ai palazzi del potere. Riesco a percepire l’amore per la vostra rievocazione", ha detto Pace ricordando il proprio impegno all’interno della Corsa all’Anello, "Queste rievocazioni hanno un valore e uno scopo sociale, io ho iniziato così ad impegnarmi a tutela della mia città e spero che tanti si appassionino". Presentati quindi i premi: il Premio speciale quest’anno è realizzato dall’associazione ‘Il telaio umbro’ mentre il Palio è nato dalla creatività del genio folignate Massimo Botti. Tra i presidenti dei quartieri, Daniele Sorbelli (Porta Santa Croce) e Fabio Pallotta (Borgo San Martino) il saluto e il tradizionale scambio dei doni, tra goliardia e competizione.

Alessandro Orfei