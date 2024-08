Il Palio di San Michele in udienza dal Papa

Papa Francesco benedirà la statua di San Michele Arcangelo e gli stendardi del Palio di de San Michele assegnato nel 2023 e quello che sarà consegnato al termine dell’edizione di questo anno. Un momento storico, per la comunità bastiola, in programma mercoledì 18 settembre, in occasione dell’ udienza generale dal Santo Padre che vedrà la presenza dei rappresentanti del Comune di Bastia Umbra, dell’Ente Palio de San Michele, della Parrocchia di San Michele Arcangelo e delle Confraternite. "Si tratta di una grande opportunità per porter prendere parte ad un momento di spiritualità e arricchimento culturale e comunitario sotto la guida del Pontefice nel giorno precedente l’inizio del Palio, la nostra Festa Patronale, con il Santo Padre" viene evidenziato da Comune, Ente Palio, parrocchia e confraternite che invitano a iscriversi tutte le cittadine e i cittadini desiderosi di prendere parte a questo momento storico per la festa e la città. L’iscrizione per partecipare all’udienza è gratuita, viene ancora evidenziato, previa prenotazione anticipata tramite compilazione, con i dati richiesti, dell’apposito modulo.

È possibile effettuare l’iscrizione entro venerdì 16 agosto. Saranno messi a disposizione - da Comune, Ente Palio de San Michele, Parrocchia e Confraternite -3 pullman per il trasporto dei partecipanti, fino ad esaurimento dei posti previsti. In caso di esaurimento dei posti, sarà comunque possibile partecipare all’udienza raggiungendo Città del Vaticano attraverso un mezzo privato.