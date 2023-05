Il neosindaco Gemma annuncia gli assessori

TREVI – Martedì, 30 maggio, Trevi conoscerà il nuovo esecutivo dell’era di Ferdinando Gemma, neo-sindaco del Comune di Trevi. E’ per quella data la convocazione del primo Consiglio comunale (ore 15 nella sala consiliare); i punti all’ordine del giorno riguarderanno in particolare l’elezione diretta del sindaco e del consiglio comunale, la nomina del presidente del Consiglio, il giuramento del sindaco Gemma, la composizione della giunta comunale, la presentazione delle linee programmatiche relative ai vari progetti da realizzare nel corso del mandato, l’elezione dei componenti della commissione elettorale comunale e la costituzione dei gruppi consiliari. Il Consiglio comunale vedrà sui banchi del massimo consenso cittadino molte facce nuove tra gli eletti della lista ’’Uniti per Trevi’’ e per quelli della lista ’’Trevi Bene Comune’’, che aveva presentato come candidato sindaco Giuseppe Rosichetti. Consiglio comunale che, per quanto riguarda la maggioranza, oltre al sindaco Ferdinando Gemma, sarà rappresentato da Mirko Menicacci, Francesco Saverio Andreani, Nicole Bonacci, Isabella Berganti, Cinzia Speroni, Stefano Sirci, Emanuele Bacchi e Marco Baldacci.

Sul fronte opposto, sui banchi dell’opposizione, oltre a Giuseppe Rosichetti siederanno Dalila Stemperini (ex vicesindaco dell’era Bernardino Sperandio), Sandro Mignozzetti, ex assessore e Nicola Terenzi, ex presidente del Consiglio comunale. Quanto alla ’quota rosa’ in Consiglio comunale siederanno 4 donne, tre sui tavoli della maggioranza, una in quelli della minoranza. Un consiglio comunale, quello di matedì, atteso dai cittadini, curiosi di conoscere i neo-assessori e le deleghe loro assegnate.

C.Lu.