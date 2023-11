Il Natale che brilla Si è accesa la maxi stella. Alberi luminosi in viale Indipendenza

E luce sia! Da ieri sull’acropoli è calata una pioggia d’oro e d’argento. Il Consorzio “Perugia In Centro“ ha infatti dato il via all’accensione delle varie installazioni di Natale comprese le due grandi novità: la maxi stella cometa di 23 metri ai Giardini Carducci e le luminarie di viale Indipendenza che come ama ricordare Paolo Mariotti, vicepresidente del Consorzio, tra i registi degli addobbi, "fanno tanto Champs-Élysées, pur con i limiti dei nostri viali". L’alberone di 18 metri che sarà posizionato in piazza IV Novembre sarà invece inaugurato l’8 dicembre per dare più magia all’attesa.

Con le prime luminarie ha preso il via anche il mercatino, pur con qualche assestamento in corso e alcuni “mugugni“. Sembra infatti che tre ambulanti destinati a via Fani abbiano chiesto di essere spostati in corso Vannucci. Il trasloco è stato fatto in mattinata con l’aiuto di un muletto. Il mezzo meccanico ha praticamente sollevato le casette da terra e le ha trasportate dove richiesto, senza doverle smontare e rimontare. E da ieri funziona a pieno ritmo anche il parco dei giochi, destinato ai più piccoli. E’ in piazza Matteotti. Lì, i bambini, insieme alla giostra, al trenino e al tiro a segno, potranno entrare anche nella casa di Babbo Natale e consegnare la letterina. E a breve ci sarà da sognare anche con l’arrivo di “Dolce Perugia“.