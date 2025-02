Il musical Le meraviglie di “Cats“ al Lyrick

Il musical per eccellenza sbarca al Lyrick, nel nuovo, imperdibile appuntamento della stagione “Edizione straordinaria”. Sabato alle 21,15 e domenica alle 1715 un’irresistibile colonia di gatti umanizzati che cantano e ballano sulle rovine di Roma terrà banco in teatro con le due attesissime recite di “Cats“ (nelle foto): dopo il grande successo delle scorse stagioni con numeri record e ripetuti sold out, torna in scena la mega produzione della PeepArrow Entertainment in collaborazione con il Sistina (su licenza esclusiva The Really Useful Group di Londra), firmata dal più attivo e creativo regista, produttore e adattatore di musical italiano, Massimo Romeo Piparo.

“Cats” di Andrew Lloyd Webber è uno dei più famosi musical della storia, che ha battuto tutti i record di longevità, spettatori e incassi con 73 milioni di persone e in oltre 300 città nei cinque continenti. Per la prima volta al mondo, il “Cats” di Piparo ha ottenuto dall’autore l’autorizzazione ad essere ambientato nella Città Eterna, in una ipotetica e futuristica “discarica” di opere d’arte e di reperti archeologici, con il Colosseo sullo sfondo. Anche in questa versione italiana, ci sono scenografie e coreografie spettacolari: il pubblico vedrà muoversi come veri felini gli artisti, tutti sottoposti a speciali e lunghissime sedute di trucco, con direzione musicale e programmazione dei suoni originali di “Cats” del maestro Emanuele Friello, scene di Teresa Caruso e costumi di Cecilia Betona che supervisiona l’intero look della trasformazione realistica, da umano a felino, del cast.

"Si tratta di un’occasione – commenta Piparo – per ribadire ancora una volta a tutto il mondo la centralità culturale e artistica di Roma, della sua storia e del fascino che può conferire a storie prettamente anglosassoni come questa dei gatti Jellicle narrati da T.S.Eliot". Lo spettacolo, dice, "è stato riadattato, restando come sempre fedelissimo alla partitura musicale e allo spirito voluto dai suoi creatori, e ha un’aderenza completa al gusto del pubblico italiano. I personaggi-gatti portano tutti uno stile e un carattere molto in linea con la nostra abitudine di interagire con questo animale-compagno di vita".

La stagione è organizzata da Zona Franca con direzione artistica di Paolo Cardinali, prevendite dei biglietti su TicketItalia e TicketOne. E giovedì 6 sarà la volta di Alessandro Bergonzoni con “Arrivano i Dunque“.

Sofia Coletti