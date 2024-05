Il Museo della pesca diventa centro di ricerca dell’Università

MAGIONE – Il Museo della pesca di San Feliciano diventa anche Centro di ricerca universitario grazie alla stretta sinergia tra Comune di Magione e Dipartimento di lettere dell’Università degli studi di Perugia. Si realizza così uno degli obiettivi posti dal professor Giovanni Moretti, promotore del progetto di ricerca scientifica avviato alla metà degli anni Settanta. Partito da indagini dialettologiche ed etnolinguistiche si è strutturato poi nel progetto dell’Atlante linguistico dei laghi italiani. Nelle scorse settimane si è proceduto al completo trasferimento a San Feliciano, dalla vecchia sede di Palazzo Meoni in via del Verzaro, a Perugia, di tutti i materiali dell’ALLI, dalle pubblicazioni ai lavori inediti, dal materiale di ricerca alle collezioni scientifiche donate dalla professoressa Monique Streiff Moretti, per un totale di oltre 3.000 pezzi. Questo materiale, che rappresenta un patrimonio unico per la conoscenza del Lago Trasimeno, sarà sistematicamente inventariato e messo a disposizione di studiosi e ricercatori, oltre che della cittadinanza tutta.