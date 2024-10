Il mondo in arrivo ad Assisi. Conto alla rovescia per il G7. La città è pronta all’evento

Conto alla rovescia per il 14 ottobre quando si aprirà il G7 - inclusione e disabilità, un evento internazionale storico. Saranno presenti i leader delle principali economie avanzate del mondo per lanciare un messaggio di condivisione, di pace e per mettere al centro delle agende internazionali i temi dell’inclusione, dell’accessibilità universale, della vita autonoma e indipendente. La prima giornata inizierà con l’accoglienza delle delegazioni ministeriali che avverrà in piazza San Francesco, mentre lungo via San Francesco per tutta la giornata saranno presenti con gli stand circa cento associazioni, per presentare i loro progetti e le loro attività. Presenti anche le associazioni socio-sanitarie e del terzo settore dell’assisano che hanno costruito in collaborazione con il Comune di Assisi un nutrito programma. Nella piazza inferiore e superiore sono previsti due grandi monitor per consentire a tutti i presenti di seguire la cerimonia. Il G7 dopo l’apertura e gli eventi partecipati ad Assisi si sposterà a Perugia, al Castello di Solfagnano, per lo svolgimento dei lavori con 160 delegati e 6 panel. Tante le iniziative di avvicinamento all’evento. Fra questi "Strategie didattiche verso orizzonti inclusivi", incontro in programma domani, alle 10, nella Sala della Conciliazione. Vedrà protagonista l’Istituto Comprensivo Bastia 1 e sarà aperto dal saluto della dirigente scolastica Stefania Finauro. Seguirà la scuola primaria "U. Fifi" con un focus dal titolo "Comunicazione Aumentativa Alternativa: come dar voce a pensieri, parole ed emozioni". Seguiranno le voci del coro della scuola primaria "E. Giuliani" e concluderanno l’incontro gli alunni della scuola "Colomba Antonietti" con le loro testimonianze relative al progetto "Civicamente Insieme" e un’esibizione musicale.