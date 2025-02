Il mondo della disabilità. Iniziato il confronto

La presidente della Regione, Stefania Proietti, ha avviato una serie di incontri finalizzati al confronto diretto con tutti gli attori territoriali, per conoscere da vicino le reali necessità delle persone con disabilità e delle loro famiglie. Nei giorni scorsi la governatrice che ha la delega alle politiche per la famiglia e per la promozione dei diritti delle persone con disabilità, ha dato il via al percorso di ascolto delle realtà associative, sottolineando che "l’ascolto" rappresenterà un momento importante per una nuova programmazione regionale finalizzata a promuovere vera inclusione e integrazione delle persone con disabilità anche attraverso il progetto di vita". Nel corso del primo appuntamento, a Palazzo Donini, Proietti ha incontrato il garante regionale dei diritti delle persone con disabilità, Massimo Rolla, con il quale in particolare ha avviato un confronto sull’attuazione del D.L. 62/2024 che istituisce il Progetto di vita" con sperimentazione a partire dal primo gennaio 2025, e i rappresentanti delle associazioni Auret, Afad, Tma, Aniu, Aucla, il movimento di Famiglie per il diritto alla riabilitazione, Aifa-Aps, Associazione italiana famiglie Adhd (disturbo da deficit di attenzione e iperattività).