Il ministro “benedice“ il Tardani-bis La ricandidatura si fa più concreta

Non si è parlato solo di agricoltura e vino nel corso dell’evento “Benvenuto diVino“ che si è tenuto ad Orvieto lo scorso fine settimana con la presenza del ministro dell’Agricoltura e della Sovranità alimentare, Francesco Lollobrigida. A margine del convegno, promosso al palacongressi dal Consorzio di tutela dell’Orvieto, sarebbe stati sciolti anche importanti nodi politici che riguardano la città e in particolare la possibile ricandidatura del sindaco Roberta Tardani alle elezioni comunali del 2024. Dal ministro Lollobrigida sarebbe arrivato un importante disco verde alla riconferma del sindaco uscente, anche alla luce del doloroso tracollo del centrodestra a Terni. L’idea di serrare i ranghi della coalizione intorno a Tardani con ampio anticipo, anche tenendo conto della coincidenza con il voto regionale, è una scelta fortemente condizionata dalla lezione ternana e, soprattutto, dagli esiti elettorali che sono derivati dalla mancata ricandidatura di Leonardo Latini. "Cambiare il candidato del centrodestra significherebbe ammettere che ha lavorato male; questo è il messaggio che purtroppo è stato mandato ai ternani e ad Orvieto non si può ripetere lo stesso errore", si dice dalle parti dell’attuale maggioranza. La semi “benedizione“ impartita da Lollobrigida ha un valore non secondario per il peso che Fratelli d’Italia ricopre nel panorama nazionale e locale, ma anche perché il partito del premier era stato finora quello più tiepido, con i sui vertici orvietani, all’ipotesi della riconferma. Lo scorso inverno, prima della Caporetto ternana si era al contrario abbozzata una strategia concordata con la dirigenza provinciale di FdI, per ricercare un possibile candidato civico sui cui fa convergere i voti della destra. Adesso però l’aria è cambiata. Forza Italia è il partito di provenienza della Tardani, approdata all’associazione Civitas che fa capo all’assessore regionale Paola Agabiti. Da qui al maggio del 2024 non si esclude però qualche riposizionamento di partito che potrebbe riguardare anche lo stesso primo cittadino.

Cla.Lat.