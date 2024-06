Il messaggio dell’arcivescovo: "Perugini, andiamo alle urne"

PERUGIA – Il suo è un ruolo del tutto super partes. Però l’arcivescovo di Perugia, monsignor Ivan Maffeis, lancia l’appello forte in vista del ballottaggio di domenica: "Perugini, andate a votare". Il presule, in una nota ufficiale pubblicata dalla Diocesi, auspica che chi sarà chiamato ad amministrare Perugia "possa dare prova di onestà intellettuale, saggezza e lungimiranza, nella capacità di intercettare, valorizzare e rilanciare questo patrimonio, nell’interesse di tutti". Un richiamo, dunque, prima di tutto alla responsabilità per chi sarà chiamato a governare la città. "Perugia è animata da grandi valori e risorse, a cui i veleni della campagna elettorale non rendono giustizia. Domenica scorsa, mescolato tra quanti affollavano Piazza IV Novembre per la conclusione delle manifestazioni di Perugia 1416 osservavo i figuranti dei cinque rioni, schierati sulla scalinata del nostro Comune. Costumi storici, stendardi, frecce e spade, squilli di tromba e rullo di tamburi, sovrastati da una sola voce: ‘Viva Perugia!’. Mi viene spontaneo immaginare che quel grido unitario possa risuonare anche dal Consiglio comunale che uscirà dal ballottaggio di domenica prossima. Un pugno di persone, provenienti da strade diverse, animate dalla passione civica e dalla volontà di costruire insieme il bene della Città, a partire da alcune priorità: il lavoro, la famiglia, la salute, i giovani e gli anziani, la tutela delle fasce più deboli". La conclusione è un messaggio chiaro: "Questi grandi fini ci stanno a cuore, appartengono alla dottrina sociale cristiana, sono parte essenziale del bene comune e della storia di questa città".