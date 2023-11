Il libro di D’Asa e l’intelligenza artificiale

MAGIONE – Seconda tappa per ’Biblioteche in viaggio 3.0’, progetto di promozione della lettura dedicato al fenomeno contemporaneo dell’intelligenza artificiale – e, in particolare, al rapporto che questa ha e avrà con la creatività e la produzione artistica e letteraria – che vede i Comuni di Corciano, Magione e Panicale-Piegaro lavorare in sinergia come parte di un’unica rete culturale e turistica. Martedì 28 novembre, alle 18.30, appuntamento a Magione, presso la biblioteca comunale “Vittoria Aganoor Pompilj”, con Francesco D’Isa, che incontrerà il pubblico per presentare il suo ultimo lavoro dal titolo Sunyata (Eris edizioni). Un’opera che porta i lettori in una dimensione onirica in cui identità, simboli culturali e sensazioni si mescolano in quello che sembra un viaggio alla ricerca di sé e allo stesso tempo una discesa nel concetto Io. I testi scritti dall’autore accompagnano la parte grafica realizzata con l’utilizzo dell’intelligenza artificiale.

Un libro, quello di Francesco D’Isa uscito a ottobre di quest’anno e che ha scatenato un dibattito nella comunità degli artisti e degli addetti ai lavori con polemiche, prese di posizione, chiarimenti e accuse. L’autore dialogherà con Francesca Mantuano e Francesco Montesanti del collettivo artistico Becoming X. Come D’Isa ha spiegato in un’intervista a Fumettologica: “Le AI sono state usate non solo come strumento per la creazione di immagini, ma grazie alla loro natura parzialmente fuori controllo anche come stimoli per la creazione della narrazione. Un po’ come le macchie sul muro che Leonardo Da Vinci consigliava di usare come fonte di ispirazione per i quadri, nulla di nuovo. Come ogni nuova tecnologia le AI hanno varie problematiche, ma credo sia importante fare il vaglio tra queste e le potenzialità; per me che da anni lavoro con immagini e parole l’uso creativo di uno strumento che le unisce è entusiasmante”.